تجارب أشهر القيادات النسائية في صالون دار أوبرا دمنهور.. صور

‏تحت عنوان "القيادة النسائية بين العمل العام والحياة الاجتماعية" شهدت دار أوبرا دمنهور فعاليات الصالون الثقافى التى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

واستضاف الصالون الثقافى خلال دورته الجديدة المهندسة نادية عبده أول سيدة تولت منصب محافظ فى مصر والدكتورة نيفين الكاتب النائبة البرلمانية وعضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى فى حوار أدارته الدكتورة هبة الأصولى تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى.

ودار اللقاء حول القيادة النسائية بين العمل العام والحياة الاجتماعية من خلال التطرق إلى نهج المرأة القيادية فى الحياة الاجتماعية، والاستراتيجية التى تتبعها حتى تصل إلى أعلى المناصب، مروراً بأهمية الانفتاح على الثقافات الاخرى للنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى توضيح التحديات والصعوبات التى يمكن أن تواجه المرأة خاصة السيدة البسيطة، وكيفية التغلب عليها.

وتخلل اللقاء فقرة فنية مميزة قدمتها المطربة نعمة عصمت التى غنت باقة من أغانى الفنان سيد درويش التى تطرقت إلى المرأة منها: الحلوة دى قامت تعجن، حرج عليا بابا، ده بس مين إلى يقلس على بنت مصر، يا حلاوة ام اسماعيل، بالإضافة إلى عدد من الاغانى التراثية.

يذكر أن المهندسة نادية عبده هى أول سيدة تولت منصب محافظ فى جمهورية مصر العربية، كما أنها تعدّ أول رئيس لشركة مياه للشرب فى العالم العربى، وأول امرأة تتولى منصب مقرر المجلس القومى للمرأة فى محافظة الإسكندرية، وأول امرأة تولت منصب نائب محافظ،كما أنها تولت مناصب دولية، فقد كانت عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لمعهد البحر الأبيض المتوسط IME بفرنسا وهى أيضا زوجة لأحد أبطال أكتوبر 1973 وهى أم لبطلين من أبطال مصر فى رياضة كرة السلة.

أما الدكتورة نيفين الكاتب فهى طبيبة ومن أبرز القيادات الشعبية بمحافظة البحيرة وعضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى ولها إنجازات متعددة فى تنمية المرأة المصرية من خلال تعلميهن بعض الحرف المهنية ومساعدتهن على إقامة مشاريع؛ بهدف تمكينها، وشاركت فى العديد من المبادرات التى تسهم فى نشر ثقافة العمل التطوعى.