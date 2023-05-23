اليوم السابع
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تأجيل محاكمة 24 متهما بتهمة التحريض على العنف لـ21 يونيو

الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:35 م
تأجيل محاكمة 24 متهما بتهمة التحريض على العنف لـ21 يونيو ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة 24 متهما لاتهامهم مع أخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية،  لجلسة 21 يونيو للمرافعة.
 
وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
ووجه للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها. 
 
وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.

التحريض علي العنف

المستشار محمد السعيد الشربينى

إذاعة أخبار كاذبة

أخبار المحاكم



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