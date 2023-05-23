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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية الإسماعيلية" لجلسة 19 يونيو المقبل

الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:24 م
تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية الإسماعيلية" لجلسة 19 يونيو المقبل المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروفة بـ"خلية الإسماعيلية"، لجلسة 19 يونيو لاستجواب المتهمين.
 
ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجهت أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.

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