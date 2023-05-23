بنك الطعام المصري يطلق برنامج صك الأضحية من مزرعة وفرة بالبحيرة

7750 جنيه للصك البلدي.. و4950 للمستورد.. و600 للحوم الصدقات



سرحان: الصكوك توفر أجود أنواع اللحوم بأسعارمناسبة .. وتحديث قاعدة البيانات للوصول للمستحقين

بدأ بنك الطعام المصري الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتوفير صكوك الأضاحي، والتي تم إطلاقها من مزرعة وفرة التابعة للبنك بمحافظة البحيرة، والتي تم إنشاؤها عام 2016 بمعايير جودة عالمية، ويمكن للمتبرعين استخدام الصكوك من خلال توكيل البنك للإنابة عنه للذبح وتوزيع الأضحية على مدار العام، لضمان وصولها إلى مستحقيها في كل محافظات مصر، طبقاً للفتوى الشرعية رقم 1732 لسنة 2006.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بالمزرعة بحضور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، و د.رضا سكر الرئيس التنفيذي لمزرعة وفرة، وعقب انتهاء المؤتمر قام الحضور بجولة داخل المزرعة للتعرف على أحدث التقنيات والطرق الخاصة برعاية العجول علي معايير عالمية.

أطلق بنك الطعام المصري حملة الأضاحي 2023 تحت عنوان "أسسنا الصك ووصلنا خيره لأبعد حد" وحدد أسعارها خلال العام الحالي، بواقع 7750 جنيها للصك البلدي، ويبلغ نصيب المتبرع به 9 كيلو جرامات من اللحوم، ويتم تسلميها من مقر بنك الطعام أو منافذ البيع بالقاهرة والإسكندرية، والصك المستورد 4950 جنيه بنصيب 5 كيلو جرامات، وصك لحوم الصدقات 600 جنيه (3 كيلو)، ويكون وزن الأضحية القائم بالنسبة للعجل البلدي والمستورد في متوسط 400 كجم، والنصيب الشرعي للمتبرع يتمثل فى 1/7 الأضحية، ويتم توزيعها في كل محافظات مصر عن طريق التعاون مع الجمعيات الشريكة مع بنك الطعام في جميع أنحاء الجمهورية من خلال قاعدة بيانات البنك ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر استحقاقا.

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري إن نشاط صك الاضحية تم إطلاقه منذ عام 2006، ويضمن البنك من خلال الصكوك تقديم أعلى جودة وبأسعار مناسبة طبقا لمتغيرات السوق، موضحا أن بنك الطعام أول جهة في مصر أصدرت صك الأضحية، ويعتبر من ضمن البرامج الأساسية للبنك التي يقوم من خلالها بعملية ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي والصدقات نيابة عن المضحيين، مؤكدا أن بنك الطعام المصري يوزع الأضاحي على الأسر الأكثر استحقاقا وغير القادرين على العمل من مسنين وأمهات معيلة والمرضي والأطفال، ويتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري لمراجعة خطة التوزيع، وإضافة مستحقين جدد إليها، بما يضمن تحقيق استراتيجية البنك بالوصول إلى المستحقين في كافة أنحاء مصر للوصول للنجوع والقرى الأكثر احتياجا من خلال الجمعيات الشريكة مع بنك الطعام.

قال د. رضا سكر الرئيس التنفيذي لمزرعة وفرة، إن المزرعة التي تم إنشاؤها قبل سبعة أعوام بأفضل المعايير الدولية، تقدم أجود أنواع لحوم الأضاحي، والتي يتم إنتاجها بفضل اتباع أحدث أساليب الرعاية والعلاج والمتابعة والتغذية السليمة، بما يساعد على اختيار الأضاحي بمواصفات دقيقة لضمان السلامة العامة والحصول على أفضل جودة وفقا لشروط الشرعية السليمة.

تستمر حملة بنك الطعام المصري لصك الأضحية لمدة 40 يوما حتى بدء عمليات الذبح بعد مرور 20 دقيقة من شروق أول أيام العيد إلى عصر اليوم الرابع، ليتم تجهيزها وتوزيعها وفقا لمعاير هيئة سلامة الغذاء.

بنك الطعام المصري

أنشئ بنك الطعام المصري عام 2006 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار 17 عاما استمر بنك الطعام المصري في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التى تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذ مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوي الوطني.

مزارع وفرة

مزراع وفرة للإنتاج الحيواني هي إحدى مشروعات بنك الطعام المصري، تم تأسيسها وافتتاحها عام 2016 تحت رعاية د. محمد سلطان محافظ الإسكندرية الأسبق والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الأسبق، وبدأت المزرعة بطاقة 500 رأس حلاب هولشتاين و50 سيمنتال في عام 2018، وتم افتتاح المرحلة الثانية تحت رعاية اللواء هشام آمنة، ووصلت إلى طاقة 1500 رأس تسمين فى الدورة الواحدة (دورة كل 6 شهور) بإجمالي 3000 رأس تسمين خلال العام، وفى عام 2020 تم الانتهاء من المرحلة الثالثة بالمزرعة ووصلت الى طاقة 1000 رأس حلاب و1000 رأس إنتاج، وتقوم المزرعة بإنتاج 30 طن ألبان يوميا تورد لشركات الألبان إلى حين تعبئتها وتصنيعها في مصانع بنك الطعام، والتسمين مخصص لمشروع الصدقات والأضاحي لبنك الطعام المصرى .



محسن الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري ورضا سكر



محسن الرئيس التنفيذي لبنك الطعام