ودعا بايدن ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء ـ إلى أهمية إجراء مفاوضات بنوايا حسنة للتوصل إلى اتفاق.

من جهته، وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اجتماعه مع الرئيس بايدن بـ"البناء والإيجابي"، مضيفا أنه سيجتمع مع الرئيس بايدن يوميا لحين التوصل إلى اتفاق يجنب الحكومة الأمريكية خطر عدم الالتزام بسداد ديونها.