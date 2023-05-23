اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 08:48 م
أكرم القصاص
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الهند: اعتقال 100 شخص وضبط متفجرات في مداهمات بالبنغال الغربية

الثلاثاء، 23 مايو 2023 08:03 م
الهند: اعتقال 100 شخص وضبط متفجرات في مداهمات بالبنغال الغربية الشرطة الهندية - أرشيفية
أ ش أ

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ألقت الشرطة الهندية القبض على 100 شخص وقامت بمصادرة كميات ضخمة من المتفجرات والألعاب النارية المحظورة خلال عمليات دهم نفذتها على عدة مناطق بولاية "البنغال الغربية" الواقعة في شمال الهند.

ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الثلاثاء، عن مسؤول كبير بشرطة الولاية قوله إنه تم حيازة ما يقرب من 34 ألف كيلوجراما من المتفجرات والألعاب النارية المحظورة، واعتقال مائة شخص للاشتباه في قيامهم بتخزين هذه المواد وإدارة مصانع غير قانونية خلال المداهمات التي نُفذت في مناطق مختلفة من بينها "نادية" و"جنوب وشمال بارجانس" والتي بدأت أمس الاثنين واستمرت حتى فجر الثلاثاء.

وتم تنفيذ عمليات الدهم على خلفية حوادث متتالية لانفجارات وقعت على مدار 8 أيام في وحدات تصنيع ألعاب نارية غير قانونية بريف البنغال إذ لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم في 3 حوادث لانفجارات وحرائق مدمرة في مستودعات بالولاية.

 


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