المناطق الأثرية فى المنيا تستقبل وفدا سياحيا ألمانيا



أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا ، إن القطاع السياحي والمناطق الأثرية في المحافظة يستقبل وفودا من جميع الجنسيات ، مؤكدا على تسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، وأضاف أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار الأشمونين- شمال غرب مركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بنحو 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة.

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا صباح اليوم، وفدًا سياحياً من دولة ألمانيا ، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة أثار تل العمارنة بدير مواس وبنى حسن الشروق بأبو قرقاص ذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.