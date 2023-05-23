وعبر دميترو كوليبا - في مؤتمر صحفي - عقب المباحثات التي جرت اليوم مع ناصر بوريطة، عن "اعتزازه" بكونه أول وزير خارجية أوكراني يقوم بزيارة إلى المغرب منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1992.

وأكد كوليبا، الذي يزور المغرب في إطار جولة إفريقية، أنه اختار عن قصد جعل المغرب أول محطة له ضمن هذه الجولة، وذلك "بالنظر إلى العلاقات الجيدة" بين البلدين.



وأعرب المسؤل الأوكراني عن تطلعه إلى فتح الآفاق "لزيارة أخرى للمؤسسات الحكومية والسياح والطلبة ورجال الأعمال من البلدين".



وأشار إلى أن هذه الزيارة، تأتي في إطار خاص، تجدد التأكيد على العلاقات الثنائية الممتازة القائمة، على الدوام، على أساس الصداقة والاحترام المتبادل، واحترام المصالح الاستراتيجية لكلا البلدين.



وأضاف "لقد تطرقنا إلى مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والاقليمية، ولاسيما الإفريقية"، مبرزا أن كييف تدرك مؤهلات المغرب كبوابة للمرور إلى القارة الأفريقية".



وتناول كوليبا، أيضا، قضية الطلبة المغاربة في أوكرانيا، مؤكدا أن الحكومة الأوكرانية " تبذل كل ما في وسعها لحل جميع القضايا العالقة من أجل السماح لهؤلاء الطلبة باستئناف دراستهم".



كما أعلن الوزير الأوكراني عن توقيع مذكرة تفاهم تشمل التعاون بين الأكاديميتين الدبلوماسيتين لأوكرانيا والمغرب.



من جانبه، قال بوريطة إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية "القوية والتاريخية، التي تقوم على أساس الصداقة المتينة والتعاون".



وأضاف أن هذه العلاقة تميزت، على الدوام، ببعد إنساني قوي من خلال تواجد عدد كبير من الطلبة المغاربة في أوكرانيا"، مبرزا أن الجانبين اتفقا على تعميق هذه العلاقات، بشكل أكبر، في مجالات الجريمة المنظمة والأمن، وعلى الصعيد الاقتصادي.