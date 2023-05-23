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المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم بترويج الهيروين فى مدينة نصر

الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:46 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم بترويج الهيروين فى مدينة نصر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين فى مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.
 
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 19449 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم بتاريخ 5 ديسمبر، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين، كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني.
 
وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام محرزًا كيس بلاستيكي شفاف اللون يظهر بداخله مسحوق بيچ اللون يشبه جوهر مخدر الهيروين وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على 14 لفافة ورقية تحوي كل منها ذات المخدر، وسلاح أبيض "كتر".
 

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