"الكهرباء" تنظم قافلة طبية مجانية للعاملين وأهالى مرسى مطروح

كتبت رحمة رمضان

نظمت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر قافلة طبية مجانية بمحافظة مرسى مطروح، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة الاستمرار فى مسيرة القوافل الطبية المجانية التى يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية منذ بداية العام الحالي 2023، والتى تضم كافة التخصصات الطبية المتعددة، ويتم فيها الاستعانة بأطباء ذوى كفاءة عالية وخبرة، وذلك لخدمة العاملين بجميع قطاعات الكهرباء بالمحافظات والمعاشات وأسرهم وجموع المواطنين.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل رئيس شركة الخدمات الطبية فى بيان له اليوم، أن القافلة الطبية المجانية التى تم تنظيمها بمحافظة مرسى مطروح تم الكشف خلالها علي 350 حاله (فى اليوم الأول) بالتخصصات المختلفه:العيون-الانف وأذن -الباطنه -القلب- الجراحه العامه- المسالك بواسطة مجموعة من الاستشاريين بعدد من المستشفيات الكبرى.

وحرص اسماعيل على متابعة القافلة لحظة بلحظة علاوة على توجيه القائمين على القافلة بقياس مدى رضاء العاملين عن مستوى الخدمة المقدمة لهم ولأسرهم والأخذ فى الاعتبار أى شكاوى والعمل على حلها، تنفيذا لتعليمات الوزير الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بضرورة تطوير المنظومة الطبية بقطاع الكهرباء لتقديم خدمات مميزة للعاملين.

وأصدر الدكتور محمد اسماعيل توجيهاته بعمل المزيد من القوافل مع التركيز على المناطق التى تفتقر إلى الخدمات الطبية الجيدة و المناطق النائية.