الكرملين: سنواصل الحوار مع أرمينيا بشأن انسحابها المحتمل من معاهدة الأمن الجماعى

أحمد علوى

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، الاثنين، أن روسيا ستواصل الحوار مع أرمينيا بشأن مشاركتها داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقال بيسكوف، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان التي أشار فيها إلى مسألة انسحاب يريفان المحتمل من المنظمة، "إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تتمتع بشكل عام بسمعة طيبة بين الدول الأعضاء، وهي تظهر فعاليتها في المواقف المختلفة، وفيما يتعلق ببيان رئيس الوزراء الأرميني، فإننا سنواصل الحوار مع أصدقائنا الأرمن بشأن مشاركتنا في فعاليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

كما أشار المتحدث إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي لديها إمكانات للتنمية، موضحًا: "أن هذه المنظمة أثبتت مرارًا وتكرارًا فعاليتها في مختلف المواقف، ولديها القدرة على التطور"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان -في وقت سابق عن إمكانية انسحاب بلاده من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأوضح باشينيان: "لا أقول إن هذه القضية خارج جدول الأعمال، لأنه ما دامت هناك قضايا للمناقشة، فإن هذه القضية أيضا هي قيد النظر"، مشيرًا إلى أن قضية وصول مجموعة مراقبة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أرمينيا لا تزال مفتوحة، ولا تستبعد أرمينيا تجميد العضوية أو إنهاؤها بحكم القانون.