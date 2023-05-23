اليوم السابع
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القوى العاملة: اتفاقية مصرية سعودية لقياس مستوى العامل قبل سفره للرياض

الثلاثاء، 23 مايو 2023 10:48 ص
القوى العاملة: اتفاقية مصرية سعودية لقياس مستوى العامل قبل سفره للرياض وزير القوى العاملة يلتقى نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي
كتبت آية دعبس

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أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على توقيع إتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية قريبا، والتي بموجبها يتم قياس مستوى المهارة لدى العامل المصري قبل العمل بالسعودية، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل السعودي، وأيضا افتتاح "وحدة ما قبل المغادرة"، الملحقة بمبنى الوزارة، والتي تهدف إلى توعية العامل بحقوقه وواجباته، وبتشريعات وقوانين البلدان التي سوف يعمل فيها.
 
جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة صباح اليوم الثلاثاء، مع عبد الله أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي والوفد المرافق له ، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (49) والذي تنظمه منظمة العمل العربية والمنعقد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي بدأت فعالياتها أمس الأثنين في القاهرة ، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة " حكومات ، وأصحاب أعمال ، وعمال" من 21 دولة عربية.
 
وأكد الوزير حسن شحاتة عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ في كافة المجالات، والتي تتسم بالإستمرارية، مثمنا التعاون المشترك بين الوزارتين.
 
ومن جانبه أعرب المسئول السعودي عن سعادته بهذا اللقاء موضحاً أن العمالة المصرية تحظى بإهتمام وتقدير من الجانب السعودي، مشيراً إلى أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل السوق العمل السعودي، مثمناً التعاون مع وزارة القوى العاملة، ومشيداً بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ،خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع لأعداد جديدة من العمالة المصرية في بعض المهن.
 
كما ناقش اللفاء أوضاع العمالة المصرية في المملكة، ودور التدريب المهني في تأهيل العمالة المناسبة للعمل بالخارج، فضلا عن استعداد وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم والتعاون فيما يخص نشر الثقافة العمالية حول سوق العمل بالمملكة.

القوى العاملة

مؤتمر العمل العربى

حسن شحاتة

العمل فى السعودية

قياس المهارة



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