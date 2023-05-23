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القمر يقترن برمز الجمال فى مشهد بديع مساء اليوم يشاهد بسهولة بالعين المجردة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 10:50 ص
القمر يقترن برمز الجمال فى مشهد بديع مساء اليوم يشاهد بسهولة بالعين المجردة اقتران القمر
كتب محمود راغب

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يستعد الراصدون للسماء في مصر و الوطن العربي هذه الليلة لبداية رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب الساطعة فمساء اليوم الثلاثاء  23 مايو 2023 سيلتقي هلال القمر مع كوكب الزهرة في حالة اقتران وسيفصل بينهما درجتين وبالقرب منهما ظاهرياً كاستور وبولكس المع نجوم كوكبة التوأمان وستنتظم جميعاً في مثلث سماوي فى منظر أجمل من الليلة الماضية ومشاهد بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن  هلال القمر والزهرة سوف يظهران سويًا بعد غروب الشمس بفترة وجيزة وقبل حلول ظلمة الليل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 56 بالمائة بنور الشمس في الوقت الحالي.

إن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة بحيث لايمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك عبر المناظير .

يعرف كوكب الزهرة غالباً بنجم المساء عند رؤيته عند المطال المسائي بينما تعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحي وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و (هسبروس) لكن فيثاغورس أدرك أن الإثنين واحد ، ويحتمل أن تكون الزهرة الكوكب الأول الذي عرف بهذا الشكل بسبب سطوعها وحركتها السريعة نسبيا.


القمر

كوكب الزهره

القمر وكوكب الزهره

رمز الجمال



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