وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) الاخبارية العراقية - أن "محكمة الجنايات بابل أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي في تنظيم داعش شغل منصب عسكري عام في ما يسمى بـ"ولاية الجزيرة" في محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد".

وأشار البيان إلى أن " هذا الحكم جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، عن جريمة تفجير سيارتين مفخختين وتهديم الجسر الياباني في الصقلاوية، ما أدى لاستشهاد أربعة منتسبين فى الجيش العراقى وإصابة 22 آخرين".

وكان العراق قد أعلن "انتصاره" على تنظيم "داعش" عام 2017، ومنذ ذلك الحين أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم الإرهابي.