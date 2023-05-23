اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:37 م
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القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى أبو النمرس

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:22 م
القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى أبو النمرس حبس -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص نتيجة تعرضه لاعتداء بآلة حادة في أبو النمرس، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في أبو النمرس.
 
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد آخر تم تحديد هويته، نتيجة خلافات بينهما. 
 
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

أبو النمرس

امن الجيزة

حوادث الجيزة



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