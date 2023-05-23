اليوم السابع
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القبض على المتهمين بسرقة 3 أطنان حديد خاصة بإحدى الشركات فى الجيزة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:41 م
القبض على المتهمين بسرقة 3 أطنان حديد خاصة بإحدى الشركات فى الجيزة كلابش، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة،القبض على المتهمين بسرقة كمية من الحديد خاصة بإحدى الشركات أعلى الطريق الأوسطي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة من رجال المباحث للحالة الأمنية بالطريق الأوسطي، فتمكنوا من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الحديد بلغ وزنها 3 أطنان. 
 
وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات، وأن كمية الحديد المسروقة خاصة بإحدى الشركات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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