القانون يلزم الجهات الصادر لها شهادات خفض الكربون بإخطار البيئة بمستجدات المشروعات

كتبت منال العيسوي

أكد مصدر فى وزارة البيئة أن قرار رئيس مجلس الوزارء الذى حمل رقم 4664 لسنة 2022 بشأن إنشاء سوق شهادات الكربون بعد أخذ رأى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز شئون البيئة، يلزم كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وكافة مطورى المشروعات بإخطار الهيئة ووزارة البيئة بجميع المشروعات التي سوف يصدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

كما أشار المصدر فى تصريحات خاصة، القرار إلى أنه أيضا تلتزم الجهات المصدر لها شهادات خفض انبعاثات كربونية بالإفصاح عن أى أحداث أو تغيرات نظراً بشأن الموافقات الصادرة لها من الجهات المعنية ذات الاختصاص طوال مدة الإصدار.

وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ضمت في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تسمى لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، وتتولى وضع القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للتداول، والإشراف والرقابة عليها، كما تعد الهيئة قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التي صدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ، وتقوم بموافاة وزارة البيئة بتلك المشروعات بصورة شهرية.