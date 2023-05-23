العثور على جثة طفل حديث الولادة بمقابر منيا القمح بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان لطفل حديث الولادة بمقابر مدينة منيا القمح، بمحافظة بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول جثة لطفل مجهول الهوية عمره 15 يوما، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة،المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة

فيما أصيب أمس 6 من عمال المعمار بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع بطريق " بلبيس- السلام" أمام المظلات نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية،البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس - السلام" أمام المظلات، وأسفر الحادث عن إصابة 6 من عمال المعمار من منيا القمح، إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.