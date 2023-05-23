الطب البيطرى بمطروح يطلق قافلة مجانية فى سيوة

كتبت أسماء نصار

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة مرسى مطروح قافلة بيطرية مجانية في واحة سيوة، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وكشف تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الاولى والتي بدأت في شهر مارس فى جميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيواني من الأوبئة التى انتهت في شهر مايو الجاري

أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 3 ملايين و399 ألفا و678 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى نهايتها في 6 مايو الجاري وتحصين حوالي 3 ملايين و21 ألفا و149 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى نهايتها أيضا.

كما أوضح التقرير أيضا انه تم تنفيذ 72 لجنة متابعة ميدانية بواسطة أطباء الهيئة لمتابعة لجان التحصين شملت محافظات (الدقهلية – الفيوم – المنوفية – البحيرة - الإسماعيلية - القليوبية – الشرقية – السويس – الجيزة - دمياط – بنى سويف – الغربية)، كما تم أيضا عقد 6660 ندوة ارشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل 97 ألفا و423 رأسا.