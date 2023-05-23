السيطرة علي حريق نشب في منطقة بنجع حمادي بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب داخل منطقة طلمبات الدرب في نجع حمادي شمال محافظة قنا، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد نشوب حريق داخل منطقة طلمبات الدرب بنجع حمادي، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية، برئاسة النقيب جمال الشافعي، وتبين نشوب حريق هائل في أشجار ونبات الحلف والنخيل في المنطقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والسيطرة علي الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

