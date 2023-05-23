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السيطرة علي حريق نشب في منطقة بنجع حمادي بقنا

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:30 م
السيطرة علي حريق نشب في منطقة بنجع حمادي بقنا حريق نشب في منطقة بنجع حمادي
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب داخل منطقة طلمبات الدرب في نجع حمادي شمال محافظة قنا، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد نشوب حريق داخل منطقة طلمبات الدرب بنجع حمادي، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية، برئاسة النقيب جمال الشافعي، وتبين نشوب حريق هائل في أشجار ونبات الحلف والنخيل في المنطقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والسيطرة علي الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.
 

 حريق نشب في منطقة بنجع حمادي

حريق نشب في منطقة بنجع حمادي

 

 

 


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