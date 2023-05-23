اليوم السابع
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السيطرة على حريق بجراج سيارات نقل الوقود أسفل كوبري مدينة قها

الثلاثاء، 23 مايو 2023 05:27 م
السيطرة على حريق بجراج سيارات نقل الوقود أسفل كوبري مدينة قها حريق بجراج خاص بسيارات نقل الوقود
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة مصابين أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

 
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد نشوب حريق داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.
 
علي الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع ب 5 سيارات إطفاء د، وتم التعامل مع الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.
 
وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
حريق بجراج خاص بسيارات نقل الوقود (1)
حريق بجراج خاص بسيارات نقل الوقود (1)

حريق بجراج خاص بسيارات نقل الوقود (2)
حريق بجراج خاص بسيارات نقل الوقود (2)

حريق بجراج خاص بسيارات نقل الوقود (3)
حريق بجراج خاص بسيارات نقل الوقود (3)
 

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