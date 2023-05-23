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السجن المؤبد لمتهم بإطلاق النار على شخصين وإحراز بندقية آلية بسوهاج

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:13 م
السجن المؤبد لمتهم بإطلاق النار على شخصين وإحراز بندقية آلية بسوهاج جنايات سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ع.ا.ى"بالسجن المؤبد لاتهامه بإطلاق النار على المجنى عليهما "م.ع" و"م.د" مما تسبب فى إصابتهما وكذلك إحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جزيرة شندويل.

 

 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.
 
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليهما بعد إطلاق النار عليهما من بندقية آلية بدائرة المركز وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليهما بسبب معاتبة المجنى عليهما للمتهم فى خلافات الجيرة فقام المتهم بإطلاق النار عليهما مما تسبب في إصابتهما ووجهت إليه النيابة أيضا تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

 


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