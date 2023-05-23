اليوم السابع
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الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية بوروندي فى شرم الشيخ

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:37 م
الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية بوروندي فى شرم الشيخ خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ جيرفيه ندير أكوبوكا، رئيس وزراء جمهورية بوروندي. 
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة تقدماً ملموساً، كما تقدم رئيس الوزراء البوروندي بالشكر للرئيس على دعم مصر المتواصل لبلاده على صعيد احتياجاتها التنموية وبناء قدرات الكوادر البوروندية، فضلاً عن مساندة بوروندي في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بما يمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين الدول الأفريقية الشقيقة. 
 
كما شهد اللقاء التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بمنطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل.
 

الرئيس السيسي

شرم الشيخ

بنك الافريقي للتنمية

رئيس وزراء جمهورية بوروندي



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