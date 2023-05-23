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الرئيس السيسي يلتقى المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية "نيباد"

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:41 م
الرئيس السيسي يلتقى المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية "نيباد" الرئيس السيسى لال اللقاء
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، في شرم الشيخ مع ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد".
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد متابعة الموقف التنفيذي لأولويات الرئاسة المصرية الحالية للنيباد، والتي تمثل الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وذلك خلال الفترة من 2023-2025، خاصةً ما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تُمكِن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063، فضلاً عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في أفريقيا، خاصة مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي.

الرئيس السيسي

المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية

نيباد

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس



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