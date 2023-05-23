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الرئيس السيسي: مصر تواصل دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية بأفريقيا

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:45 ص
الرئيس السيسي: مصر تواصل دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية بأفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالي

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الافتتاح شهد مشاركة عدد من السادة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الشقيقة، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وممثلي القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الأفريقي.
 
وقد ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير للدور الحيوي الذي يقوم به بنك التنمية الأفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة الأفريقية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. كما أكد الرئيس أن مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية سواء على المستوي الإقليمي أو الدول .

البنك الافريقي للتنمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

شرم الشيخ

القارة الافريقية

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