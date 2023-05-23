الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة والدة زوجة وزير البترول

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء أحمد محمد سامى شريف عمران، للتعزية فى وفاة والدة حرم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة والدة زوجة وزير البترولالثلاثاء، 23 مايو 2023 03:34 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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