الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة والدة زوجة وزير البترول

(أ ش أ)

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء أحمد محمد سامى شريف عمران، للتعزية فى وفاة والدة حرم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.