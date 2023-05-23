اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:28 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة والدة زوجة وزير البترول

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:34 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة والدة زوجة وزير البترول الرئيس عبد الفتاح السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء أحمد محمد سامى شريف عمران، للتعزية فى وفاة والدة حرم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.


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