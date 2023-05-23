اليوم السابع
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الرئيس السيسى يلتقى موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:41 م
الرئيس السيسى يلتقى موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى جانب من اللقاء
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، فى شرم الشيخ مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى.
 
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد التباحث بخصوص أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الأفريقى، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، حيث تم التوافق على استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين فى هذا الصدد، فى ضوء كون مصر إحدى الركائز الأساسية الهامة لدفع العمل الأفريقي المشترك، وسعياً نحو تعظيم الاستفادة من الدور المصري السياسي والتنموي، بما يخدم مصالح القارة الأفريقية على نحو فعال.

الرئيس السيسي

موسى فقيه

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

شرم الشيخ



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