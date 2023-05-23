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فى لقاء مع نظيره الزيمبابوى...

الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع زيمبابوى فى مختلف المجالات

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:30 م
الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع زيمبابوى فى مختلف المجالات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمرسون منانجاجوا رئيس جمهورية زيمبابوى
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، فى شرم الشيخ مع الرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوى.
 
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أكد الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية، فضلاً عن حرصه على تعظيم التنسيق والتشاور مع الرئيس "منانجاجوا" فيما يتعلق بسبل تعزيز دفة العمل الأفريقي المشترك، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.
 
من جانبه؛ أكد الرئيس الزيمبابوي تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً، خاصةً في المجالين الاقتصادي والتجاري، مثمناً الدور الفاعل للسيد الرئيس في معالجة القضايا الأفريقية، لاسيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، ومؤكداً تطلع بلاده لتعزيز التكامل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقي المشترك، خاصةً على صعيد الاتحاد الأفريقي.
 
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ مع الرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوي.

الرئيس السيسي

الرئيس إيمرسون منانجاجوا

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زيمبابوي

إيمرسون منانجاجوا

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