الذكاء الاصطناعي يكبد البورصة الأمريكية خسائر.. والسبب: انفجار مزيف بالبنتاجون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير صورة مزيفة لانفجار في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ما أدى إلى تراجع كبير في البورصة الأمريكية، قبل أن تنفي وزارة الدفاع الأمريكية صحتها.

وهذه الصورة التي رجح عدد من المراقبين أن تكون نتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي سلطت الضوء مجددا على المشاكل الكثيرة التي يمكن أن تسببها للمجتمع هذه التكنولوجيا المتقدمة.

وعن ذلك قالت شبكة CNN، إن ما حدث الاثنين "هو أن شخصًا ما، باستخدام حساب زعم أنه مرتبط بمنظمة بلومبرغ الإخبارية، نشر تلك الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وادعى أنه كان هناك نوع من الانفجار في البنتاجون".

وتناقلت هذه الصورة حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما اضطر البنتاجون لإصدار نفي رسمي لصحتها، مؤكدا عدم وقوع أي انفجار في محيطه.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بوسعنا أن نؤكد أن هذا خبر كاذب، وأن البنتاغون لم يتعرض لهجوم اليوم".

بدورها، نفت صحة الصورة مديرية الإطفاء في أرلينغتون بولاية فرجينيا، إذ أكدت على وسائل التواصل الاجتماعي عدم وقوع أي انفجار أو حادث داخل البنتاغون أو بالقرب منه.

وأتت هذه الصورة المزيفة بعد صور أخرى مماثلة لقيت انتشارا واسعا على الإنترنت، من بينها خصوصا صور تظهر عناصر من الشرطة يلقون القبض على الرئيس السابق دونالد ترامب وأخرى يظهر فيها البابا فرانشيسكو مرتديا معطفا أبيض فضفاضا.

وفي ما خص الصورة المزيفة لانفجار البنتاجون، فقد أظهرت عملية تحقق أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية أن أول تغريدة نشرتها تعود إلى حساب يروج لـ"كيو آنون" وقد سبق له وأن نشر معلومات مضللة، على الرغم من أن المصدر الأصلي للصورة لم يتضح في الحال.

وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بات بإمكان غير المتخصصين أن يبتكروا في خلال لحظات صورا مزيفة لكن مقنعة إلى درجة كبيرة، بعدما كانت هذه المهمة تتطلب خبرات عالية وبرامج متخصصة مثل "فوتوشوب".

وأدت صورة الانفجار المزيفة إلى تراجعات في البورصة لبضع دقائق، إذ خسر مؤشر "إس & بي 500" أكثر من ربع نقطة مئوية مقارنة بالسعر الذي أغلق عليه يوم الجمعة، قبل أن يعود ويتعافى.

🚨 BREAKING:🚨An AI image of an explosion at the US Pentagon just caused a $500 billion market cap swing.



It was set off by a fake Bloomberg Twitter account with a Verified checkmark.



The struggle to identify the truth is getting dangerous...



(h/t @KobeissiLetter) pic.twitter.com/zrh4K2Nj2L