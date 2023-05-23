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الداخلية تكشف قضية غسل سيدة لأموال بقيمة 25 مليون جنيه فى القاهرة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:40 م
الداخلية تكشف قضية غسل سيدة لأموال بقيمة 25 مليون جنيه فى القاهرة ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بمحافظة القاهرة) لقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها واستثمارها لهم فى مجال "تجارة الملابس وتنظيم الحفلات" مقابل إعطائهم أرباح.
 
وقالت الوزارة إن السيدة قامت بالاستيلاء على الأمول، وامتنعت عقب ذلك عن منحهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولى عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولتها غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامها بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ (25مليون جنيه).
 
 
 
 

مكافحة جرائم الاموال

الاموال العامة

الداخلية

الامن



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