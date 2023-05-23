اليوم السابع
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الداخلية تضبط 236 ديلر مخدرات فى حملات أمنية بقنا

الثلاثاء، 23 مايو 2023 07:46 م
الداخلية تضبط 236 ديلر مخدرات فى حملات أمنية بقنا حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تداول على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" شكوى لأحد الأشخاص بقنا ادعى خلالها بقيام بعض الأشخاص بترويج المواد المُخدرة بقريتى (الحجيرات - أبو دياب) فضلاً عن وقوع بعض المشاجرات يتم خلالها استخدام الأسلحة النارية.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أبريل الماضى تلقى مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبال (نجل شقيق الشاكى) مصاب بعيار نارى بالصدر ، وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بدائرة المركز ، فوجىء بإصابته بعيار نارى ولا يعلم مصدره..
 
وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) .. وأمكن ضبطه وبحوزته (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش) وأقر بقيامه بإطلاق أعيره نارية بطريقه عشوائية ولم يقصد إصابة نجل الشاكى.
 
 كما قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تنسيقاً وقطاع الأمن العام بالعديد من الحملات بعدد من المناطق ومن بينهما القريتين محل الشكوى خلال الفترة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط (216 قضية "سلاح – مخدرات").. بإجمالى 236 متهم بمضبوطات بلغت (27,70 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 515 جرام لمخدر الهيروين – 5,250 كيلو جرام لمخدر البانجو – كميات متنوعة من المواد المخدرة "أفيون ، شابو ، آيس" – 858 قرص مخدر) ، وكذا ضبط (46 فرد محلى – 37 بندقية خرطوش – 88 بندقية آلية – 3 طبنجات – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

مخدرات

الداخلية

حوادث



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