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الداخلية تضبط 19 بندقية وكميات من المواد المخدرة فى حملات بأسيوط

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:14 ص
الداخلية تضبط 19 بندقية وكميات من المواد المخدرة فى حملات بأسيوط قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى، أسفرت جهودها عن ضبط 31 قطعة سلاح نارى عبارة عن (10 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 18 متهم ل11منهم معلومات جنائية.
 
 
ونجحت الجهود في ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين "لـ2 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 319 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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