الداخلية تضبط 19 بندقية وكميات من المواد المخدرة فى حملات بأسيوط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى، أسفرت جهودها عن ضبط 31 قطعة سلاح نارى عبارة عن (10 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 18 متهم ل11منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين "لـ2 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 319 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.