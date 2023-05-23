"الحوار الوطنى" يواصل جلساته بمناقشة ملفات الاستثمار والصناعة.. التفاصيل

كتبت إيمان علي

يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية اليوم الثلاثاء، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث يخصص المحور الاقتصادي، جلستان للجنة الصناعة وجلستان للجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي".

وبدأ الحوار الوطنى أولى جلساته الأسبوع الماضى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى، حيث ناقشت أولى موضوع النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب"، ونوُقش خلال الجلسة موضوع القوائم النسبية الغير مشروطة والقوائم المغلقة المطلقة، وأهمية دور الأحزاب السياسية التى تعد جزء أساسى من تنظيم الدولة المصرية، وأهميةالعملية الانتخابية فى تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان، وواصل جلساته المحور أول الأسبوع بمناقشة المجالس الشعبية المحلية والاحزاب السياسية.

وناقش المحور الاقتصادى الثلاثاء الماضي في أربع جلسات، جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى منهما خصصت الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.