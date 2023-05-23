اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:54 م
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التموين تعلن ضبط 372 طن قمح محلى قبل تهريبها للسوق السوداء

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:28 م
التموين تعلن ضبط 372 طن قمح محلى قبل تهريبها للسوق السوداء ضبط 372 طن قمح محلى قبل تهريبة للسوق السوداء
كتب مدحت وهبة

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تلقى الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا حول الحملات الرقابية، جاء فيه أن مديرية تموين الوادى الجديد تمكنت من ضبط 235 طن قمح محلى قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة له.
 
وأكدت هند محمود مساعد وكيل الوزارة بمحافظة مطروح أن الأجهزة الرقابية بالمديرية بالتنسيق مع مباحث التموين تسير حملات يوميا لمنع تهريب القمح.
 
وفى الغربية أكد محمد ابو هاشم ضبط 100 طن قمح محلى قبل استخدامه فى الاغراض غير المخصصة لاستخدامه وأشار إلى أن المديرية تسير حملات يومية على مصانع الاعلاف بالتنسيق مع مباحث التموين لمنع تهريب القمح المحلى.
 
وفى البحيرة أكد مجدى الخضر ضبط 37 طن قمح محلى مهرب قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة له.
 
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى ومعاون الوزير إن القرارات الوزارية المنظمه لتداول الأقماح المحلية لموسم 2023 تحظر استخدام القمح كاعلاف حيوانية أو كأعلاف للمزارع السمكية، وحظر نقل القمح من محافظة لأخرى دون تصريح من مديرية التموين التابع لها.

التموين

القمح المحلى

توريد القمح المحلى

اسعار القمح المحلى



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