اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 05:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى: تطوير منصة "أدرس" فى مصر وتقدم الوافدين ليصبح إلكترونيًا

الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:00 ص
التعليم العالى: تطوير منصة "أدرس" فى مصر وتقدم الوافدين ليصبح إلكترونيًا وزارة التعليم االعالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، إن خطة العمل ومحاور الاستراتيجية الخاصة بالعمل خلال الفترة المقبلة تدور حول العمل على تطوير منصة أدرس فى مصر وتطوير عملية القبول وتطوير عملية التنسيق بحيث يتم التحول إلى تنسيق إلكتروني كامل، بما يؤدى إلى أن تصبح الخدمة سريعة وخاصة وأن عمليات التسجيل كانت تستمر حتى شهر أكتوبر وديسمبر.
 
وأضاف الدكتور شريف صالح فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عملية التطوير تضمن تستهدف أن يستغرق أعمال تنسيق الطلاب الوافدين الراغبين فى الإلتحاق بالجامعات المصرية حوالى 10 أيام من بداية تسجيل الطلاب والتقديم على المنصة وحتى الحصول على القبول وذلك فى إطار تيسير الاجراءات على الطلاب الوافدين والقضاء على التأخير فى قبول الطالب .
 
وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وجه بإضافة كافة الجامعات المصرية لتكون متاحة للطلاب الوافدين على منصة أدرس فى مصر إذ سيتم إضافة كافة الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية على المنصة، بحيث يكون التقديم على المنصة لتلك الجامعات المتاحة.
 

التعليم العالى

الوافدين

الطلاب الوافدين

اخبار مصر

اخبار مصرية

ادرس فى مصر



الموضوعات المتعلقة

فتح باب التقديم على منصة "ادرس فى مصر" حتى 30 نوفمبر للدراسة بجامعة الإسكندرية

الأربعاء، 20 يوليو 2022 04:48 م

رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين تعلن زيادة أعدادهم 25 % رغم جائحة كورونا.. وتؤكد لـ"اليوم السابع": لدينا 102 ألف من مختلف الجنسيات.. و16752 برنامج دراسات عليا وربط التقديم بها بمنصة "أدرس فى مصر"

الأحد، 25 يوليو 2021 08:00 ص

إطلاق تجريبي لمنصة "ادرس في مصر" لتقديم الطلاب الوافدين بالعام الجامعي الجديد

الجمعة، 28 مايو 2021 12:16 م

تعرف على أبرز أهداف وخدمات من منصة "ادرس فى مصر"

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة