البنك المركزي يتلقى إشادات واسعة بالتنظيم الاستثنائي والمبهر لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي

تلقى البنك المركزي المصري إشادات واسعة بالتنظيم المبهر والاستثنائي للاجتماعات السنوية الحالية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي التي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية انطلاق فعالياتها، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ.

فقد أكد فينسنت نيمهيل الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، في كلمة له خلال افتتاح الاجتماعات السنويةعن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله في قيادة إعداد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية،

كما قدم رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية إيكونومي أديسينا، الشكر والتحية على ما وصفه بالعمل المثير للإعجاب الذي قدمه البنك المركزي المصري لتنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية الحالية للبنك الأفريقي وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لاستقبال ضيوف مصر

وأيضا تقدم غزالي عثماني رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية والمنظمين لفعاليات المؤتمر على حفاوة الاستقبال والتسهيلات الكبيرة التي حظي بها مع الوفد المرافق منذ القدوم للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية.

وتمثل الاجتماعات الحالية فرصة جيدة للدول المشاركة لتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة، تعزز جهود التنمية الإفريقية خاصة فيما بعد أزمة كورونا، والتداعيات التي تفرضها الأزمة الروسية - الأوكرانية، في ضوء المشاركة الفعالة لمؤسسات التمويل متعددة الأطراف الدولية والاقليمية.

وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها جمهورية مصر العربية الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.