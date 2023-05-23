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الإحصاء: عدد السائحين العرب إلى مصر يرتفع إلى 2 مليون سائح بنهاية 2021

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:00 ص
الإحصاء: عدد السائحين العرب إلى مصر يرتفع إلى 2 مليون سائح بنهاية 2021 فنادق - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور السائحين العرب بنهاية عام 2021، حيث بلغ إجمالي عدد السائحين العرب الوافدين من الدول العربية إلى مصر نحو 2 مليون سائح، مقابل 0.9 مليون سائح عـام 2020 بزيادة بلغت نحو 1.1 مليون سائح، وبنسبة زيادة بلغت نحو 114.9% .

وسجل عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين العرب المغادرين 33.2 مليون ليلة سياحية عام 2021، مقابل 15 مليون ليلة سياحية عام 2020 بزيادة قدرها 18.2 مليون ليلة سياحية، وبنسبة ارتفاع بلغت 121.6%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد رصد ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل 29.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 16.1%

وبلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 12.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 11.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 9.3%.


السائحون العرب

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الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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