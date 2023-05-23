الإحصاء: الفئة العمرية "40-49" سنة الأعلى مساهمة بالنشاط الاقتصادي الربع الأول 2023

كتب: مدحت عادل

رصدت نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول "يناير- مارس" لعام 2023، معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال فترة التقرير والتي بلغت 43%، كما سجلت الفئة العمرية "40-49 سنة" أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادي بنسبة بلغت نحو 58.8٪ .

وأضاف البحث الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي البالغ 43% من جملة السكان للفئة "15 سنة فأكثر"، بينما كان 42.8٪ في كلا من الربعيين السابق والمماثل للعام السابق .

وبلغ معدل المساهمة "الذكور 69.1٪ مقابل 68.5٪ فى الربع السابق مقابل 69.3٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإناث 15.5٪، بينما كان 15.1٪ في الربع السابق مقابل 15.2% فى الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل المساهمة "في الحضر 42.2٪، فى الريف 43.6٪" بينما كان "في الحضر 42.2٪، 43.3٪ في الريف" في الربع السابق، مقابل "في الحضر 42.7٪، في الريف 42.8٪" في الربع المماثل من العام السابق.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول "يناير-مارس" لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7.1٪ من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.1٪ عن الربع السابق.