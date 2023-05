اصطدام شاحنة بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض وإغلاق طرق وممرات وإخلاء فندق

قال متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية إنه تم إلقاء القبض على سائق شاحنة، مساء أمس الاثنين، بعد اصطدامها بحواجز أمنية فى ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وذكر مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية أنتوني غوليلمي على تويتر "لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق"، وأعلنت الخدمة السرية إغلاق بعض الطرق وممرات المشاه.

وقال جهاز خدمة الأمن الأمريكي إن السائق "على الأرجح" هاجم الحواجز الأمنية بشكل متعمد.

وأظهر مقطع فيديو قصير نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الشاحنة وهي تصطدم بالحواجز من مسافة قصيرة، لما قاله الشخص الذي قام بنشر المقطع، إنها المرة الثانية.

BREAKING 🚨 The moment U-Haul truck crashes near White House in Lafayette Square #PPN #handcuffsandperpwalks pic.twitter.com/mdyUEEqOQm