استمرار حبس عاطل 15 يوماً لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة بمدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بأكتوبر حبس عاطل 15 يوماً لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة بمدينة 6 أكتوبر.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بانتحال صفة شرطى، والاحتيال على قائدى السيارات والاستيلاء على مبالغ مالية، بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تورط أحد الأشخاص فى الاحتيال على قائدى السيارات والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، منتحلا صفة رجل شرطة بمدينة 6 أكتوبر.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل، وضبط بحوزته سلاح مزيف، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.