استمرار حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة فى أوسيم 15يوماً

كتب أحمد إسماعيل - أسماء شلبى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بأوسيم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق ،حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بأوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعتدى على الشاب في مشاجرة بسبب خلافات بينهما وسدد له عدة طعنات، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بطعنات في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين، مما أسفر عن مصرع أحدهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، والتي أمرت بقرارها السابق.