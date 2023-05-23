استمرار التسجيل على موقع مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالدقهلية حتى 31 مايو

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن استمرار التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية، ويستمر التقديم حتى 31 مايو.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح وقوى على كوكب الأرض، ومن هذا المنطلق وجه بوضع استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية وتطبيقها، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية.

وأشار أيمن مختار إلى أن إدارة المبادرة تقدم من خلال التنسيق مع كافة الشركاء برامج تدريبية (أونلاين) لتأهيل أصحاب المشروعات على فهم كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات وتسجيلها على المنصة الالكترونية للمبادرة.