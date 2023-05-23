اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 05:44 م
أكرم القصاص
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اجتماع تنسيقى لمندوبى الجامعة العربية تمهيدا لمنتدى التعاون العربى الصينى

الثلاثاء، 23 مايو 2023 05:03 م
اجتماع تنسيقى لمندوبى الجامعة العربية تمهيدا لمنتدى التعاون العربى الصينى جانب من الاجتماع
بيشوى رمزى

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عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقى الثانى على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية، للإعداد للدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربى الصينى، والدورة السابعة للحوار السياسى الاستراتيجى على مستوى كبار المسؤولين، والمقرر عقدهما فى 29 مايو الجارى.
 
ترأس الاجتماع التنسيقى السفير محمد مصطفى عرفى، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وبمشاركة مندوبي وممثلي الدول الأعضاء.
 
وترأس وفد الأمانة العامة السفير خالد بن محمد منزلاوى، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية. 
 
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة مشاريع الوثائق المقرر صدورها عن أعمال الدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، وكذلك ترتيبات الإعداد لهذه الدورة من أجل تدعيم أواصر التعاون مع الجانب الصيني وفقاً لتوجهات قادة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية.

الجامعة العربية

الحوار العربي الصيني

الصين والدول العربية

اجتماع المندوبين الدائمين



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