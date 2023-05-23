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إعلان نتائج رابعة ابتدائى وأولى إعدادى بالجيزة فى المدارس السبت المقبل

الثلاثاء، 23 مايو 2023 10:10 ص
إعلان نتائج رابعة ابتدائى وأولى إعدادى بالجيزة فى المدارس السبت المقبل إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي داخل المدارس يوم السبت المقبل الموافق 27 مايو الحالي، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت المديرية حرصها على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع الطلاب وأولياء الأمور فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، للتسهيل عليهم وعدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد أوضحت طرق تقييم نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، موضحة أنها تتم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالي: اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100)، واللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، واللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50)، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه في الفصلين الدراسيين معًا.


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