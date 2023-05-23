إطلاق حملة "فى كل ثانية حياة" ضمن المشروع القومى للرعايات ببنى سويف

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، فعاليات تدشين حملة "كل ثانية حياة"، والتى تنفذها الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، ضمن المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ، وتستهدف دعم وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الذبحات الصدرية، وذلك لضمان الحصول على الخدمة الطبية السريعة، من خلال الخط الساخن( 16474).

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور أشرف محمد عبد الحليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى، الدكتور حلمى أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، الدكتورة دينا عادل عزت مدير إدارة التطوير المؤسسى الرعاية الحرجة والعاجلة، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف.

وفى كلمته رحب المحافظ بضيوف الوزارة على أرض بنى سويف، والتى تعتبر المحطة الثانية للحملة، معربًا عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه وتبنيه تلك الحملة التى تأتى فى إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بقضية السلامة العامة، وتحسين صحة أبناء الشعب المصرى، لاسيما وأن المبادرة تستهدف تقديم العديد من الخدمات الصحية وجودة عالية ونوعية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

تضمنت الفعالية عرض تقديمى لأهداف الحملة، التى تتمثل فى توفير الرعاية اللازمة والسريعة للمرضى المشمولين بالمبادرة، وتقليل المضاعفات الناتجة عن عدم سرعة توافر خدمات الطوارئ، بالإضافة لما توفره المبادرة من بيانات عالية الدقة لصناع القرار، وقطاع البحث العلمى، وتحديد الاحتياجات فى الأماكن الأكثر احتياجًا، بالإضافة لوضع ركائز أساسية لضمان فاعلية المبادرة ونجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

من ناحيته أعرب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، عن تقديره وشكره للمحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، لدعمه وتوجيهاته بتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة، والتى يتم تنفيذها لتعظيم دور خدمات الطوارئ، حيث أطلقت الوزارة خطة وطنية لتفعيل مسار دائم وسريع لمرضى الجلطات القلبية الحادة، ضمن المشروع القومى للرعايات، بهدف الوصول لنسب ومعدلات الشفاء العالمية فى هذا المجال.

وأضاف أنه منذ انطلاق الحملة فى ديسمبر 2022، تم توفير سيارات إسعاف مجهزة على مستوى عال، حيث يتم تقييم الحالة المبدئية للمريض عن طريق طبيب يقوم بالرد على الحالة وتوجيه لأقرب مستشفى لتلقى العلاج الملائم بمعرفة فريق طبى متميز بمستشفيات الإحالة للتعامل مع المريض بسرعة وحرفية عالية، وتوفير أدوية التدخل السريع بمستشفيات الإحالة لمرضى جلطات القلب الحادة من خلال الإدارة المركزية للرعاية، والتى تقوم تقديم الاستشارات الطبية اللازمة وكيفية التصرف فى حالة الطوارئ.