إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم بسبب "الكشرى" فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيبت أسرة مكونة من 5 أفراد بال تسمم ، إثر تناول وجبة كشري، داخل مسكنهم بقرية حاجر بنى سليمان، التابعة لمركز بنى سويف، وتم نقلهم لمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى بنى سويف التخصصى بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة مصابين باشتباه تسمم غذائي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كات من محمد .ع .م 29 سنة ، وإيمان ع.م 25 سنة ومالك .م.ع 6 سنوات وكريمة .ر.ع 24 سنة وميمى .ع 60 سنة، مصابين بقىء واسهال. وادعاء تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة كشرى وتم وضعهم تحت الملاحظة بالمستشفى.