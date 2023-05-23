إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف.. ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج

ونقلت أربع سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وكان شخصان أصيبا في حادث انقلاب دراجة نارية أمام سكن جامعة النهضة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى: " كيرولس. ن . م " مقيم قرية بياض العرب، 27 عام، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، و" مايكل. م . ف" 29 سنة، مقيم شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، ومصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

كما أصيب إثنين بينهما طفلة في حادث أصطدام سيارة بهما بمدخل كوبري النيل القديم بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى: " دينا . ي . م " 22 سنة، مقيمة مركز الفشن جنوب المحافظة، وشقيتها" شينا" سنتان، ومصابة إشتباه ما بعد الارتجاج.