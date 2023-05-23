إصابة 3 مواطنين فى انقلاب دراجة نارية بإسنا.. والسيطرة على حريق بازار بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، على مدار الساعات الماضية حوادث متفرقة، شملت السيطرة على حريق فى أحد البازارات السياحية، وإصابة 3 مواطنين فى انقلاب دراجة نارية نتيجة السرعة الزائدة بمدينة إسنا، كما نجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق فى أحد البازارات السياحية فى شارع السوق السياحى، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل أحد البازارات السياحية فى شارع السوق السياحى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع البازار وتم إخماد الحريق قبل امتداده للبازارات المجاورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أصيب 3 أشخاص، نتيجة إنقلاب دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة بقرية الدير بإسنا جنوب الأقصر، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي رئيس غرفة عمليات مجلس إسنا إخطارا من الأهالي يفيد، بانقلاب دراجة نارية على كوبري الدير مما أسفر عن إصابة كلا من؛ محمد.ر.ح" 23 سنة، و"حسين. ر. ح" 28 ، و عرفة.و.م" 23 سنة، بكدمات وسحجات وجروح متفرقة، وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، حيث تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما شهدت منطقة العديسات التابعة لمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، مصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات دهساً أسفل عجلات أحد القطارات لدى عبوره شريط السكة الحديد واللهو بجانبه، وتم نقل جثمانه بمعرفة رجال الإسعاف لمشرحة مستشفى حورس التخصصي التابعة للرعاية الصحية بأرمنت، لفحصه لحين إصدار قرار بتسليمه لذويه ودفنه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

والبداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد مصرع طفل يدعى "مؤمن.ا" يبلغ من العمر 10 سنوات من ذوي الإحتياجات الخاصة، دهساً أسفل عجلات أحد القطارات لدى عبوره شريط السكة الحديد واللهو بجانبه، وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفى حورس التخصصى التابعة للرعاية الصحية بأرمنت، لفحصه لحين إصدار قرار بتسليمه لذويه ودفنه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.