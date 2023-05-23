إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على صحراوى العياط

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 12 شخصا بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الصحراوى فى العياط ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى العياط ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .