اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 09:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحباط محاولة تاجر الكيف لترويج الإستروكس بين زبائنه في الجيزة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 09:00 ص
إحباط محاولة تاجر الكيف لترويج الإستروكس بين زبائنه في الجيزة حملات أمنية _أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من إحباط محاولة عاطل ترويج المواد المخدرة بين عملائه، وضبط بحوزته كمية من الإستروكس المخدر، اعترف بالاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة  وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
رصدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، والتنقل بين عدة مناطق لتوصيلها لعملائه بواسطة دراجة بخارية. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من مخدر الإستروكس، ومبلغ مالي من حصيلة بيع المخدر، وهاتف محمول.
 
بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مكافحة المخدرات

مخدر الإستروكس

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة